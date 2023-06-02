Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Idoso é resgatado em condição análoga à de escravo em Presidente Kennedy

Vítima, de 71 anos, não recebia salário fixo e vivia em condições precárias de moradia há 15 anos em propriedade rural na região de Pedra Branca
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

02 jun 2023 às 10:44

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 10:44

O resgate foi na última quarta-feira (31)
O resgate foi na última quarta-feira (31) Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil flagrou um idoso de 71 anos sendo mantido em condições análogas à escravidão em Presidente Kennedy, Sul do Estado. O resgate foi em uma propriedade rural localizada em Pedra Branca, zona rural do município e, segundo a corporaçãol, a vítima trabalhava há 15 anos para a família sem receber salário fixo, em condições precárias de moradia e sem alimentação adequada. O resgate ocorreu na última quarta-feira (31) e o caso será encaminhado para investigação da Polícia Federal.
O resgate foi feito após o acionamento do Disque Denúncia 181. Segundo a Polícia Civil, a vítima trabalhava sem fornecimento de alimentação adequada e o filho do dono da propriedade, considerado suspeito, ainda retinha os documentos pessoais do idoso para receber um benefício previdenciário.
A vítima ainda foi encontrada com uma lesão no tornozelo direito há quinze dias, sem o devido atendimento médico. Em oitiva na delegacia, ele disse que informou ao dono da propriedade sobre a lesão, mas ele não disponibilizou atendimento médico.
O resgate foi na última quarta-feira (31)
O idoso foi encontrado em condições precárias de moradia. Crédito: Divulgação/Polícia Civil
O idoso também relatou que nesses 15 anos de trabalho, só recebia determinado valor para sobreviver, sem um salário fixo. Após acionamento da Secretaria de Assistência Social de Presidente Kennedy, o homem foi levado para a casa de um familiar e recebeu atendimento assistencial.
O suspeito e seu pai não foram encontrados na propriedade, nem na residência deles na sede do município, mas foram intimados por meio de um familiar a comparecer na Delegacia. Tanto o pai quanto o filho foram ouvidos nessa quinta-feira (1).
Em relação aos serviços prestados, os dois disseram que a vítima não trabalha para ele, mas estaria morando na propriedade do pai após ter sido abandonado pela família. Já em relação aos benefícios previdenciários, o filho alegou que estava em posse dos documentos porque foi ele quem conseguiu o benefício para a vítima que, segundo ele, não teria controle das finanças.
Como não houve prisão em flagrante, o suspeito foi liberado. A investigação será encaminhada à Polícia Federal que tem atribuição para investigar o crime de trabalho em condição análoga à escravidão.
Procurada, A PF informou que ainda não recebeu o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Presidente Kennedy Investigação Trabalho Escravo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados