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Maus-tratos contra animais

Idoso é preso após matar cachorros do vizinho a tiros no ES

Suspeito, de 64 anos, foi detido no distrito de Lajinha, em Itaguaçu. Com ele, foi encontrada uma espingarda calibre 20, usada no crime. O acusado pagou fiança e vai responder pelo crime em liberdade

Publicado em 

07 fev 2019 às 13:00

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 13:00

Espingarda usada por idoso para matar cachorros em Itaguaçu Crédito: Polícia Civil
Um idoso de 64 anos foi preso no distrito de Lajinha, em Itaguaçu, região Serrana do Estado, após matar dois cães de um vizinho. Ele foi detido pela Polícia Civil nesta terça-feira (05) por porte ilegal de arma. Com o acusado a polícia encontrou uma espingarda calibre 20 usada no crime. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, responsável interino pela Delegacia de Polícia do município, uma denúncia deflagrou a ação de policiais civis de Itaguaçu e Itarana. “Chegou a informação que um homem teria efetuado disparos de arma de fogo pela região. Uma equipe policial foi encaminhada ao local para apurar a denúncia. Chegando lá, abordaram o suspeito, que nos guiou pela sua residência e confessou ter atirado com sua espingarda no dia anterior”, afirmou.
Idoso é preso após matar cachorros do vizinho a tiros no ES
Durante a abordagem, o acusado entregou sua arma aos policiais. A espingarda tem numeração intacta, mas ele não possui registro. “Além disso, descobrimos que a arma teria sido utilizada para matar os cachorros do vizinho. Segundo o suspeito, o crime foi motivado em razão dos cães estarem matando e comendo as criações da sua propriedade”, destacou Lucindo.
O delegado informou que o idoso foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e será indiciado pelo crime de maus-tratos contra animais domésticos. Ele foi liberado após pagamento de fiança e vai responder criminalmente em liberdade.

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