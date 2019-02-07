Espingarda usada por idoso para matar cachorros em Itaguaçu Crédito: Polícia Civil

Um idoso de 64 anos foi preso no distrito de Lajinha, em Itaguaçu , região Serrana do Estado, após matar dois cães de um vizinho. Ele foi detido pela Polícia Civil nesta terça-feira (05) por porte ilegal de arma. Com o acusado a polícia encontrou uma espingarda calibre 20 usada no crime. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, responsável interino pela Delegacia de Polícia do município, uma denúncia deflagrou a ação de policiais civis de Itaguaçu e Itarana. “Chegou a informação que um homem teria efetuado disparos de arma de fogo pela região. Uma equipe policial foi encaminhada ao local para apurar a denúncia. Chegando lá, abordaram o suspeito, que nos guiou pela sua residência e confessou ter atirado com sua espingarda no dia anterior”, afirmou.

Your browser does not support the audio element. Idoso é preso após matar cachorros do vizinho a tiros no ES

Durante a abordagem, o acusado entregou sua arma aos policiais. A espingarda tem numeração intacta, mas ele não possui registro. “Além disso, descobrimos que a arma teria sido utilizada para matar os cachorros do vizinho. Segundo o suspeito, o crime foi motivado em razão dos cães estarem matando e comendo as criações da sua propriedade”, destacou Lucindo.