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Jucutuquara

Idosa de 92 anos é derrubada por ladrão durante assalto em Vitória

Mulher  bateu com a cabeça no chão durante o crime; ela segue internada em um hospital com coágulo na cabeça

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2023 às 14:26
Uma idosa de 92 anos foi internada em estado grave após ser assaltada por um ladrão em Jucutuquara, Vitória. Durante o crime, ocorrido na manhã de quarta-feira (12), Estela Abreu Vieira foi derrubada pelo criminoso e bateu com a cabeça no chão. 
A idosa passava pela Rua Senador Salgado Filho quando foi atacada. Segundo o filho dela, o comerciante Antônio José Duarte, a vítima seguia para uma igreja.
"Todo dia ela pega um ônibus e vai à  missa. A bolsa dela só tinha um terço"
Antônio José Duarte - Filho da vítima
De acordo com a apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, depois do assalto, a vítima foi encontrada por um vizinho. Ela estava caída em uma calçada com a cabeça bastante machucada e foi encaminhada a um hospital na Capital. "A situação dela é gravíssima. Deu um coágulo no cérebro e, com 92 anos de idade, para fazer uma operação seria de risco", lamentou o filho.
Estela Abreu Vieira
Estela Abreu Vieira está em coma em um hospital Crédito: Acervo Pessoal
Na noite de sexta-feira (14), o filho da vítima  disse ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que a mãe estava em coma por conta do coágulo. Na manhã deste sábado, a família atualizou o estado de saúde e informou que ela está acordada e o quadro de saúde é estável. A idosa segue em observação por conta de um pequeno sangramento.

Insegurança

Imagens de videomonitoramento no mesmo bairro onde a idosa foi atacada mostra uma outra moradora na mira do assaltante.  Ela percebeu que ele se aproximava e conseguiu fugir [ vídeo abaixo ].
A Polícia Militar informou que uma equipe esteve no bairro, mas o suspeito não foi localizado.
Já a Polícia Civil  disse que preciaria do número do boletim de ocorrência para checar os detalhes da ocorrência, e que, caso não tenha sido registrado, orientou que a vítima o fizesse. Estela, no entanto, está em coma em um hospital. A corporação destacou que denúncias sobre o crime podem ser feitas pelo 191. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

Atualização

15/07/2023 - 2:40
Após publicação da reportagem, a família da idosa atualizou o estado de saúde dela, informando que está acordada e lúcida, mas que segue em observação no hospital. O texto e o título — que informava que Estela estava em coma — foram atualizados.

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Assalto Vitória (ES) Bairro Jucutuquara
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