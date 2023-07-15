Idosa de 92 anos é derrubada por ladrão durante assalto em Vitória

Uma idosa de 92 anos foi internada em estado grave após ser assaltada por um ladrão em Jucutuquara, Vitória. Durante o crime, ocorrido na manhã de quarta-feira (12), Estela Abreu Vieira foi derrubada pelo criminoso e bateu com a cabeça no chão.

A idosa passava pela Rua Senador Salgado Filho quando foi atacada. Segundo o filho dela, o comerciante Antônio José Duarte, a vítima seguia para uma igreja.

"Todo dia ela pega um ônibus e vai à missa. A bolsa dela só tinha um terço" Antônio José Duarte - Filho da vítima

De acordo com a apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, depois do assalto, a vítima foi encontrada por um vizinho. Ela estava caída em uma calçada com a cabeça bastante machucada e foi encaminhada a um hospital na Capital. "A situação dela é gravíssima. Deu um coágulo no cérebro e, com 92 anos de idade, para fazer uma operação seria de risco", lamentou o filho.

Estela Abreu Vieira está em coma em um hospital Crédito: Acervo Pessoal

Na noite de sexta-feira (14), o filho da vítima disse ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que a mãe estava em coma por conta do coágulo. Na manhã deste sábado, a família atualizou o estado de saúde e informou que ela está acordada e o quadro de saúde é estável. A idosa segue em observação por conta de um pequeno sangramento.

Insegurança

Imagens de videomonitoramento no mesmo bairro onde a idosa foi atacada mostra uma outra moradora na mira do assaltante. Ela percebeu que ele se aproximava e conseguiu fugir [ vídeo abaixo ].

A Polícia Militar informou que uma equipe esteve no bairro, mas o suspeito não foi localizado.

Já a Polícia Civil disse que preciaria do número do boletim de ocorrência para checar os detalhes da ocorrência, e que, caso não tenha sido registrado, orientou que a vítima o fizesse. Estela, no entanto, está em coma em um hospital. A corporação destacou que denúncias sobre o crime podem ser feitas pelo 191. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.