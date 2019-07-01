Idosa agredida em assalto em Cariacica abre o olho e volta a comer

Idosa de 82 anos é agredida dentro de casa em Cariacica Crédito: Glacieri Carrareto

idosa de 82 anos que foi agredida junto com a cuidadora, de 56, durante um assalto na madrugada deste domingo (30), em Cariacica-Sede, já consegue abrir o olho e alimentar-se normalmente. A Vítima, que possui Alzheimer, foi alvo de pancadas no rosto e teve que ser levada para o hospital. Apesar de não ter previsão de alta, familiares contam que a idosa está estável. , já consegue abrir o olho e alimentar-se normalmente. A Vítima, que possui Alzheimer, foi alvo de pancadas no rosto e teve que ser levada para o hospital. Apesar de não ter previsão de alta, familiares contam que a idosa está estável.

idosa estava desacordada desde o dia do crime, quando levou socos no rosto que causaram um grande edema. Ela acordou nesta segunda-feira (01). De acordo com uma das sobrinhas da vítima, que prefere não se identificar, aestava desacordada desde o dia do crime, quando levou socos no rosto que causaram um grande edema. Ela acordou nesta segunda-feira (01).

"Desde então, ela estava sedada. Ela acordou, já desinchou bastante os olhos e ela está com uma aparência bem melhor. Ela voltou a alimentar-se e está estável. Mas ainda precisa continuar na UTI, sem previsão de alta. Antes do crime, ela já não falava e esboçava muitas reações, apenas quando estava agitada que ela resmungava um pouco. Então, ela não reage muito, mas aparentemente continua boazinha e calminha como sempre foi", contou.

A familiar completou que, por enquanto, não foi detectada nenhuma fratura. Nos próximos dias a vítima deve passar por exames.

JUSTIÇA

Cariacica-Sede. Foi professora de quase todo mundo aqui. Fez muito por nós. Uma pessoa meiga, que nunca levantou a voz para ninguém. Quem fez isso com ela tem que pagar", afirmou. "Agora estamos focados na recuperação dela e também em pedir justiça. Essa violência deixou todos nós estarrecidos. Ela nasceu, cresceu, foi professora, casou e construiu família em. Foi professora de quase todo mundo aqui. Fez muito por nós. Uma pessoa meiga, que nunca levantou a voz para ninguém. Quem fez isso com ela tem que pagar", afirmou.

O CASO

Segundo a família, os criminosos invadiram a casa no momento em que a idosa e a cuidadora dormiam. Até o momento, não identificaram nenhum pertence roubado. A cuidadora de idosos contou que acordou com um barulho na casa.

"Parecia que alguém tropeçando em uma cadeira. Eu me levantei e fui surpreendida por um empurrão quando cheguei na porta. Cai sentada no chão, me pegou pelo cabelo e eu bati nele com o celular que estava na minha mão. Bateu na arma. Eu gritei socorro e ele tapou minha boca", lembrou a cuidadora.

"O OLHO DELA ESTÁ PRETO"

A idosa, que dormia no mesmo quarto, tentou levantar da cama. "Ele bateu na cabeça dela as três vezes que ela tentou levantar. O olho dela está roxo, preto, eu pensei que tinham matado ela", disse em desespero a cuidadora, que desmaiou depois de ser agredida.

Os óculos que ela usava foram destruídos devido a um soco que levou no rosto. Ao acordar, a cuidadora percebeu que os bandidos não estavam mais na casa, momento em que chamou por socorro.

Uma ambulância do Samu foi acionada e levou a idosa para um hospital particular, em Cariacica. De acordo com uma sobrinha dela, o estado de saúde da vítima é estável.

ARROMBAMENTO

Os bandidos entraram na residência depois de arrombar a janela de um dos quartos da casa, inclusive quebrando um cadeado. "Ela é uma pessoa muito doce com todos, não fala. Um deles estava calmo e outro muito nervoso e armado. Não tem dinheiro e nada de valor aqui. Queria ter protegido ela e não consegui", desabafou a cuidadora.

A Polícia Militar foi acionada. Os criminosos não foram localizados.



