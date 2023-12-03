Homem tenta molestar criança, cai e morre com facada no coração no ES

Um homem de 26 anos morreu com uma facada no coração, após uma confusão na Serra , na noite de sábado (2). Ele é suspeito de tentar molestar uma criança e ameaçar matar a menina de 11 anos e a família dela. No meio disso tudo, ele teria saído rolando morro abaixo com uma faca na mão, momento em que se feriu.

O nome do morto e do bairro onde houve a ocorrência não serão divulgados nesta reportagem para que a menina não seja identificada, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A família da menina relatou à Polícia Militar que o homem de 26 anos apareceu, embriagado, e tentou molestar a criança. Ele teria oferecido várias guloseimas, mas a garota recusou. Neste momento, o homem teria entrado em casa, pegado uma faca e começado a ameaçar a vítima, que correu em busca de ajuda.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a menina foi até a própria casa, mas o homem foi atrás, com a faca, e também ameaçou a mãe da garota.

As vítimas contaram que o homem passou a bater no portão, forçando a entrada, sempre fazendo ameaças de morte. O pai da menina, que estava deitado, ouviu a confusão e foi até a garagem, momento em que, segundo ele, empurrou o portão pela parte de dentro, na intenção de trancá-lo.

O portão teria atingido o homem que estava do lado de fora, que caiu e rolou morro abaixo. Conforme o boletim, a faca perfurou o peito dele, atingindo o coração. O homem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros , mas não resistiu.

Parentes do homem morto teriam ido até a casa da família fazer ameaças. Com medo, o pai, a mãe e as filhas foram até a sede da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar para procurar ajuda.