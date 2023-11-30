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Em Jardim Camburi

Homem tenta assaltar motorista, mas populares impedem roubo em Vitória

O suspeito foi segurado por pessoas que desconfiaram da ação até a chegada da polícia; contra ele havia um mandado de prisão em aberto por evasão do sistema prisional
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 nov 2023 às 17:56

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 17:56

Homem tenta roubar carro e é detido por populares em Jardim Camburi
Após tentar assaltar uma mulher dentro de um carro, o suspeito foi preso em Jardim Camburi Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem de 48 anos, que estava evadido do sistema prisional, foi amarrado e contido por pessoas que passavam pela rua José Celso Cláudio, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, depois do suspeito tentar roubar um carro no local. Segundo a Polícia Militar (PM), enquanto populares tentavam detê-lo, o suspeito ainda tentou pegar uma arma que estava em bolsa, mas não conseguiu. De acordo com o repórter João Brito, da TV Gazeta, o detido foi identificado como Anderson Adriani Barcelos Ferreira.
A dona do carro contou à corporação que estava no veículo quando ele entrou pela porta do carona fazendo ameaças de morte, afirmando estar armado. A movimentação para ‘pegar’ o assaltante começou após ela demorar a sair do carro e, sem querer, ter esbarrado na buzina.
Nesse momento, outro motorista percebeu a situação e abriu a porta do automóvel dela, retirando o homem do carro. Com o suspeito caído no chão, outras pessoas em volta perceberam a tentativa de assalto e ajudaram a conter o suspeito até que a polícia fosse acionada.
Homem tenta assaltar motorista, mas populares impedem roubo em Vitória
Homem tenta roubar carro e é detido por populares em Jardim Camburi
O homem estava com um revólver calibre 38 com três munições intactas Crédito: Divulgação/Polícia Militar
A PM informou ainda que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por conta de uma evasão do sistema prisional na data de 29/04/2023.
A arma foi entregue na 1ª Delegacia Regional, local para onde o indivíduo foi conduzido. Já a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória e somente após a finalização das oitivas, haveria o detalhamento do caso com mais informações.

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