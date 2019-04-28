Homem morre e duas pessoas são baleadas durante tiroteio em Vila Velha

Hospital Antônio Bezerra de Faria Crédito: PMVV

Um homem ainda não foi identificado pela polícia foi assassinado na tarde deste domingo (28) com um tiro no rosto. O crime aconteceu às 13h30, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima estava sem documentação e, por isso, não foi identificada. O homem foi executado depois que quatro suspeitos encapuzados em um carro passaram efetuando os disparos. Ele foi atingido entre a Rua Luís Gonzaga e a Rua Adolfo de Oliveira, no município.

Moradores disseram à polícia que a vítima não é moradora da região, mas que andava pelo bairro frequentando terrenos baldios há dois dias.

VÍTIMAS DE BALA PERDIDA

Ainda segundo informações da Polícia Civil, durante o tiroteio que um homem foi morto, outras duas vítimas ficaram feridas por bala perdida.

A informação é de que uma mulher de 33 anos, foi atingida pelos disparos enquanto participava de um churrasco no bairro, ela foi ferida no ombro.

Outra vítima foi um homem de 55 anos, ele foi ferido por um tiro de raspão nas costas enquanto conversava na porta de casa. Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.

As vítimas já tiveram alta médica e não correm risco de morte.