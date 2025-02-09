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Tragédia

Homem morre durante briga com motorista de app em Cachoeiro

Pedro Coelho Vanini, de 43 anos, se envolveu em uma confusão com o motorista de aplicativo, acionado pela ex-esposa dele para uma corrida

Publicado em 09 de Fevereiro de 2025 às 19:02

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

09 fev 2025 às 19:02

Correção

10/02/2025 - 11:13
A versão anterior desta matéria informava, erroneamente, com base em informações da Polícia Militar, que o homem que morreu durante a briga foi o motorista de aplicativo. Mas, posteriormente, a PM corrigiu a informação e afirmou que quem morreu foi o outro envolvido na confusão. O título e o texto foram corrigidos.
Um homem de 43 anos morreu após uma confusão na manhã deste domingo (9), no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo registro da Polícia Militar, ele foi até a casa da ex-esposa, provocou tumulto e acabou se envolvendo em uma briga com um motorista de aplicativo chamado pela mulher. Durante a confusão, Pedro Coelho Vanini caiu no chão desacordado e morreu.
Por nota, a Polícia Militar informou que a mulher de 33 anos relatou que estava fora de casa e retornou por volta das 6h30, encontrando o ex-companheiro deitado na porta de entrada da residência. Ela disse que pediu ao ex-marido que deixasse o local, porém ele se recusou e começou a causar tumulto. Então, ela — que, inclusive, tem medida protetiva contra o ex — saiu e acionou um veículo de aplicativo. 
A mulher também disse à Polícia Militar que quando o motorista de aplicativo chegou, o ex-marido dela iniciou um novo tumulto e foi em direção ao veículo para tentar danificá-lo. Nesse momento começou uma briga entre o motorista de aplicativo. Em meio à confusão, o ex-companheiro da mulher caiu no chão e ficou desacordado.
Segundo a PM, a mulher afirmou que o motorista de aplicativo ainda a ajudou a socorrer o ex-marido dela, colocando-o sentado, amparado por uma parede. O homem teria acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), e, em seguida, deixou o local. Com a chegada do socorro médico, foi constatado que Pedro Coelho Vanini estava morto.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi registrado como lesão corporal seguido de morte e seguirá sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

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Cachoeiro de Itapemirim homicídio Motorista de Aplicativo Região sul do ES
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