Homem morre durante briga com motorista de app em Cachoeiro

Correção A versão anterior desta matéria informava, erroneamente, com base em informações da Polícia Militar, que o homem que morreu durante a briga foi o motorista de aplicativo. Mas, posteriormente, a PM corrigiu a informação e afirmou que quem morreu foi o outro envolvido na confusão. O título e o texto foram corrigidos.

Um homem de 43 anos morreu após uma confusão na manhã deste domingo (9), no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo registro da Polícia Militar, ele foi até a casa da ex-esposa, provocou tumulto e acabou se envolvendo em uma briga com um motorista de aplicativo chamado pela mulher. Durante a confusão, Pedro Coelho Vanini caiu no chão desacordado e morreu.

Por nota, a Polícia Militar informou que a mulher de 33 anos relatou que estava fora de casa e retornou por volta das 6h30, encontrando o ex-companheiro deitado na porta de entrada da residência. Ela disse que pediu ao ex-marido que deixasse o local, porém ele se recusou e começou a causar tumulto. Então, ela — que, inclusive, tem medida protetiva contra o ex — saiu e acionou um veículo de aplicativo.

A mulher também disse à Polícia Militar que quando o motorista de aplicativo chegou, o ex-marido dela iniciou um novo tumulto e foi em direção ao veículo para tentar danificá-lo. Nesse momento começou uma briga entre o motorista de aplicativo. Em meio à confusão, o ex-companheiro da mulher caiu no chão e ficou desacordado.

Segundo a PM, a mulher afirmou que o motorista de aplicativo ainda a ajudou a socorrer o ex-marido dela, colocando-o sentado, amparado por uma parede. O homem teria acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), e, em seguida, deixou o local. Com a chegada do socorro médico, foi constatado que Pedro Coelho Vanini estava morto.

A Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi registrado como lesão corporal seguido de morte e seguirá sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.