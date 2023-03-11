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Jaburuna

Homem morre com tiros no rosto no meio da rua em Vila Velha

Testemunhas disseram que o homem teria chegado recentemente no bairro, vindo do Rio de Janeiro.

Publicado em 11 de Março de 2023 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2023 às 10:54
Um homem foi assassinado na madrugada deste sábado (11) na parte alta do bairro Jaburuna, em Vila Velha. De acordo com a apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a vítima, que aparenta ter entre 30 e 40 anos, foi alvejada com vários tiros no rosto. 
Moradores contaram ao repórter que, por volta das 4 horas, ouviram vários tiros, mas não conseguiram ver o que tinha acontecido. Pouco depois do crime, uma pessoa que passava pelo local viu o corpo caído e acionou a polícia militar. Apesar do corpo ainda não ter sido identificado oficialmente, testemunhas disseram à equipe da TV Gazeta que o homem morto nessa madrugada veio do Rio de Janeiro há seis meses e estava morando em Jaburuna. Ele teria envolvimento com o tráfico de drogas na região.
Homem foi morto na parte alta do bairro Jaburuna, em Vila Velha
Homem foi morto na parte alta do bairro Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Ari Melo
Segundo a Polícia Militar, populares relataram que o homem era conhecido no local e tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime. 
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi preso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181).

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