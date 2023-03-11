Homem morre com tiros no rosto no meio da rua em Vila Velha

Um homem foi assassinado na madrugada deste sábado (11) na parte alta do bairro Jaburuna, em Vila Velha. De acordo com a apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, a vítima, que aparenta ter entre 30 e 40 anos, foi alvejada com vários tiros no rosto.



Moradores contaram ao repórter que, por volta das 4 horas, ouviram vários tiros, mas não conseguiram ver o que tinha acontecido. Pouco depois do crime, uma pessoa que passava pelo local viu o corpo caído e acionou a polícia militar. Apesar do corpo ainda não ter sido identificado oficialmente, testemunhas disseram à equipe da TV Gazeta que o homem morto nessa madrugada veio do Rio de Janeiro há seis meses e estava morando em Jaburuna. Ele teria envolvimento com o tráfico de drogas na região.



Homem foi morto na parte alta do bairro Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Ari Melo

Segundo a Polícia Militar, populares relataram que o homem era conhecido no local e tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime.

