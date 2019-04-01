Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu afogado na Ilha do Frade, em Vitória, na tarde deste domingo (31). O Corpo de Bombeiros afirma que a vítima estava no local pescando e, ao tentar retirar a linha de uma boia dos mariscos, foi atingido por uma onda e arrastado para o mar.
Segundo informações de uma testemunha, o homem estava pescando quando a linha de uma boia de mariscos, na encosta das pedras, se prendeu e, ao tentar soltar, a vítima foi atingida por uma onda e arrastada para o mar.
Os bombeiros foram acionados as 17h40 deste domingo (31) e a equipe precisou nadar cerca de 500 metros, rebocando a vítima até a praia. O corpo estava em um local de encosta.
Homem morre afogado ao ser atingido por onda na Ilha do Frade