Arrastado para o mar

Homem morre afogado ao ser atingido por onda na Ilha do Frade

A equipe do Corpo de Bombeiros precisou carregar o corpo do homem a nado por cerca de 500m. O pescador tentava puxar uma linha de mariscos próximo às pedras quando uma onda o atingiu e a água o arrastou para o mar

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 15:31

Michelli Boza

Ao tentar soltar linha de pesca, homem foi atingido por uma onda e arrastado para o mar Crédito: Edson Chagas
Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu afogado na Ilha do Frade, em Vitória, na tarde deste domingo (31). O Corpo de Bombeiros afirma que a vítima estava no local pescando e, ao tentar retirar a linha de uma boia dos mariscos, foi atingido por uma onda e arrastado para o mar.
Segundo informações de uma testemunha, o homem estava pescando quando a linha de uma boia de mariscos, na encosta das pedras, se prendeu e, ao tentar soltar, a vítima foi atingida por uma onda e arrastada para o mar.
Os bombeiros foram acionados as 17h40 deste domingo (31) e a equipe precisou nadar cerca de 500 metros, rebocando a vítima até a praia. O corpo estava em um local de encosta.
Uma ambulância do Samu, que já estava no local, realizou procedimentos clínicos, mas constatou o óbito. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo do homem foi levado para o DML de Vitória.
