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Violência

Homem mata vizinho e 3 crianças por vingança após perder emprego em MG

Além da vingança, o suspeito teria afirmado que matou as vítimas de 7, 9 e 11 anos por causa do barulho que as crianças faziam
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 out 2022 às 16:32

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 16:32

O homem preso em flagrante por matar quatro pessoas da mesma família em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, afirmou, segundo a Polícia Civil, que teria cometido os crimes para se vingar, depois que a vítima de 39 anos, um primo do suspeito, supostamente contribuiu para sua demissão em uma empresa da região.
O investigado também teria afirmado que matou os enteados do primo, de 7, 9 e 11 anos, devido ao barulho que as crianças faziam. O trio estava com o padrasto e a mãe no térreo de um sobrado dividido com o suspeito, que residia no segundo andar. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil de Minas Gerais.
O crime aconteceu na madrugada de domingo (30). A mãe das crianças, que estava trabalhando no momento do crime, foi quem encontrou os corpos quando chegou em casa.
No mesmo dia, os corpos das vítimas foram liberados para familiares e o suspeito das mortes, de 25 anos, foi encaminhado ao sistema prisional, após ser encontrado com manchas de sangue pelo corpo ainda dentro do imóvel.
As investigações estão a cargo da Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios de Santa Luzia. A causa da morte do homem e das três crianças ainda não foi divulgada pelas autoridades.
As identidades das vítimas e do investigado também estão sendo preservadas até o momento.

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