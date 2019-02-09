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Região Norte

Homem leva tiro no peito na frente do cunhado em Linhares

Os dois andavam entre os bairros Araçá e Aviso quando sofreram o ataque

Publicado em 

09 fev 2019 às 13:08

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 13:08

O homem baleado foi encaminhado para o Hospital Rio Doce, no Centro de Linhares Crédito: Amabily Caliman
Um homem de 45 anos andava com o cunhado entre os bairros Araçá e Aviso, em Linhares, na Região Norte do Estado, quando foi surpreendido por um disparo de arma de fogo no tórax. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 2h20 deste sábado (9) e partiu de dentro de um carro preto.
No Hospital Geral de Linhares, local para onde a vítima foi encaminhada em um primeiro momento, o cunhado de 37 anos relatou que o carona do veículo abaixou o vidro e efetuou um tiro na direção deles. Em seguida, os suspeitos fugiram.
Não há suspeitas de quem poderia ter atirado nem qual seria a motivação do crime.
Após ser encaminhado ao hospital estadual, o homem baleado precisou ser transferido para o Hospital Rio Doce, no centro de Linhares, devido à gravidade do feriamento. Até o momento da publicação dessa reportagem, a assessoria de imprensa do local não soube informar o atual estado de saúde da vítima.

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