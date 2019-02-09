Homem leva tiro no peito na frente do cunhado em Linhares

No Hospital Geral de Linhares, local para onde a vítima foi encaminhada em um primeiro momento, o cunhado de 37 anos relatou que o carona do veículo abaixou o vidro e efetuou um tiro na direção deles. Em seguida, os suspeitos fugiram.
Não há suspeitas de quem poderia ter atirado nem qual seria a motivação do crime.
Após ser encaminhado ao hospital estadual, o homem baleado precisou ser transferido para o Hospital Rio Doce, no centro de Linhares, devido à gravidade do feriamento. Até o momento da publicação dessa reportagem, a assessoria de imprensa do local não soube informar o atual estado de saúde da vítima.