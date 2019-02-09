Homem leva tiro no peito na frente do cunhado em Linhares

O homem baleado foi encaminhado para o Hospital Rio Doce, no Centro de Linhares Crédito: Amabily Caliman

Linhares, na Região Norte do Estado, quando foi surpreendido por um disparo de arma de fogo no tórax. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 2h20 deste sábado (9) e partiu de dentro de um carro preto. Um homem de 45 anos andava com o cunhado entre os bairros Araçá e Aviso, em, na Regiãodo Estado, quando foi surpreendido por um disparo de arma de fogo no tórax. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 2h20 deste sábado (9) e partiu de dentro de um carro preto.

No Hospital Geral de Linhares, local para onde a vítima foi encaminhada em um primeiro momento, o cunhado de 37 anos relatou que o carona do veículo abaixou o vidro e efetuou um tiro na direção deles. Em seguida, os suspeitos fugiram.

Não há suspeitas de quem poderia ter atirado nem qual seria a motivação do crime.