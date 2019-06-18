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Tentativa de homicídio

Homem leva oito tiros e sobrevive em Linhares

A vítima, de 21 anos, foi socorrida com vida e encaminhada para o hospital

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 19:00

Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

18 jun 2019 às 19:00
O crime aconteceu por volta das 14h30 desta terça-feira (18), no bairro Interlagos em Linhares Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 21 anos foi vítima de tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (18), no bairro Interlagos, em Linhares, na região Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Coelho Neto, por volta das 14h30.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima com vida que foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares e posteriormente, diante da gravidade dos ferimentos, transferida para um hospital particular da cidade.
Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, o jovem foi atingido por 4 disparos nas pernas, 3 na barriga e um disparo no órgão genital. A PM realizou buscas no local, mas nenhum suspeito foi preso.
 

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