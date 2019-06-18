Homem leva oito tiros e sobrevive em Linhares

O crime aconteceu por volta das 14h30 desta terça-feira (18), no bairro Interlagos em Linhares

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, o jovem foi atingido por 4 disparos nas pernas, 3 na barriga e um disparo no órgão genital. A PM realizou buscas no local, mas nenhum suspeito foi preso.