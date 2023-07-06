Homem invade loja, quebra braço de comerciante e é detido em Vila Velha

Um homem foi detido após tentar assaltar uma loja no bairro Glória, em Vila Velha, na noite da última quarta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, o suspeito invadiu o estabelecimento, entrou em luta corporal com o proprietário do local, quebrando o braço do comerciante, e acabou detido por populares. A idade e o nome dele não foram divulgados.
A PM informou que o homem invadiu a loja e jogou um copo de água no rosto de um funcionário. Logo em seguida, o suspeito partiu para cima do proprietário, dando um chute no braço da vítima, que acabou sendo quebrado durante a agressão. Ao chegarem ao local do fato, os militares encontraram o indivíduo contido por populares. O tipo de comércio alvo do criminoso não foi informado.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi encaminhada, pela Polícia Militar, para a Delegacia Regional de Vila Velha. "Após a análise dos fatos pela autoridade policial de plantão na Central de Teleflagrantes, entendeu-se que cabia confecção de Termo de Ocorrência Circunstanciado, sendo a ocorrência devolvida à Polícia Militar para a adoção das providências cabíveis", disse a corporação, em nota.
Correção
06/07/2023 - 11:58
A versão anterior desta matéria informava, com base em nota enviada pela Polícia Civil, que o suspeito havia sido preso em cumprimento de mandado de prisão em aberto que constava contra ele. No entanto, a corporação enviou um novo posicionamento, corrigindo a informação, e esclareceu que ele apenas assinou um Termo de Ocorrência Circunstanciado. O texto e o título foram corrigidos.