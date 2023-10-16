Homem invade igreja, sobe em altar, toma bandeira de Israel e agride fiéis no ES

2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para onde Guilherme Gabriel Martins foi levado Crédito: Daniel Pasti | Arquivo A Gazeta

Um homem, de 29 anos, foi preso após invadir uma igreja no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha, na noite de domingo (15). Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, ele entrou no local durante um culto, se dirigido até o altar, onde pegou uma bandeira de Israel e começou as agressões e ameaças no templo.

Após pegar a bandeira, o homem, identificado como Guilherme Gabriel Martins, teria ido para cima do pastor da igreja e gritado ao líder religioso para não sair do altar. Segundo o informado à Guarda Municipal por testemunhas, Guilherme estava com um comportamento alterado durante toda a situação.

O suspeito ainda teria ameaçado de morte os fiéis que estavam presentes no local e afirmado que ninguém iria retirá-lo da igreja. Segundo as testemunhas, Guilherme ainda teria feito comentários com intolerância religiosa. No momento em que os guardas chegaram, Guilherme já estava contido pelas pessoas presentes na igreja.

A repórter Dani Carla, da TV Gazeta, esteve na igreja na manhã desta segunda-feira (16) e conversou com o pastor que sofreu as tentativas de agressão. Segundo o líder religioso Reginaldo, o suspeito na verdade teria sido convidado por um membro ativo da igreja para participar do culto. Durante um momento de oração, invadiu o altar.

Após os relatos do que teria acontecido, a Guarda Municipal algemou o suspeito e o encaminhou à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou à reportagem de A Gazeta que Guilherme foi autuado em flagrante por ameaça, injúria e intolerância religiosa, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).