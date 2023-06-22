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Homem esfaqueia mulher, se joga no mar para fugir e acaba preso em Vitória

Homem alegou que estava bebendo com a companheira, com quem se relaciona há sete meses, e a esfaqueou após um desentendimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2023 às 09:54

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 09:54

Baia de Vitória - Centro
Homem esfaqueia mulher, se joga no mar para fugir e acaba preso em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem identificado como Cristhofer Pantaleão de Oliveira, de 26 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (22), no Centro de Vitória, após esfaquear a companheira, de 41 anos, próximo da Avenida Getúlio Vargas, e se jogar no mar para fugir da polícia. O casal está em situação de rua. 
O caso foi descoberto quando a Guarda viu uma movimentação estranha na Baía de Vitória e constatou que havia um homem se afogando.
“Estávamos fazendo nosso patrulhamento preventivo e visualizamos uma mulher gritando, pedindo socorro e dizendo ter sido esfaqueada. Nesse momento, ela recebeu o apoio de uma outra viatura e foi falado que quem havia esfaqueado ela tinha corrido para o mar”, contou a chefe de equipes da Guarda, Marymilia Martins.
Os agentes da guarda então foram procurar o suspeito e constataram que tinha um indivíduo pedindo socorro na água. Foi necessário o auxílio dos faróis da viatura para conseguir localizar a posição dele.
“Ele já estava distante da margem e acionamos o Corpo de Bombeiros, fomos falando para ele nadar em direção à luz da viatura. Ele fez isso e conseguiu chegar até a margem”, contou a chefe de equipes.
Após o homem conseguir sair do mar, a guarda foi checar por qual razão ele teria pulado na água e qual a identificação. Constataram que ele estava relacionado à tentativa de homicídio da companheira momentos antes.
Para a guarda, o homem alegou que estava bebendo com a companheira, com quem se relaciona há sete meses, e surgiu um desentendimento. Nesse momento ele pegou a faca e golpeou a mulher.
O homem foi conduzido para o Plantão Especializado da Mulher, já a mulher está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, na forma da lei Maria da Penha, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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