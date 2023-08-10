Homem escala prédio e tenta invadir apartamento em Jardim da Penha

Um aposentado de 66 anos ficou com cortes nas mãos e braços após impedir que um ladrão entrasse no apartamento dele em Jardim da Penha Vitória , na madrugada desta quinta-feira (10). O suspeito escalou o prédio e tentou entrar no imóvel pela báscula. "Vi um vulto escuro grande na janela, tomei maior susto e parti pra cima, dei um murro na báscula, quebrei os vidros com as mãos, querendo pegar o cara e ele pulou”, contou. A vítima não será identificada por segurança.

Aposentado com mãos feridas após impedir invasão em apartamento Crédito: Fernando Estevão

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o caso aconteceu por volta das 4h30. O aposentado relatou que ele e o filho brigaram com o suspeito até ele descer e ficar encurralado numa área comum do prédio. A Polícia Militar foi acionada, mas os PMs tiveram dificuldades de algemar o homem, que dizia estar sendo perseguido.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi finalizada pela própria Polícia Militar, após o suspeito assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer à Justiça quando for exigido e foi liberado. A soltura dele deixou o aposentado indignado.

"A lei existe, mas não se aplica. Uma pessoa que já tem ocorrências na vida, e tenta entrar na casa dos outros, isso é demais" X - Aposentado

De acordo com a PM, o TCO é um documento similar ao inquérito policial. É lavrado quando a autoridade policial verifica que a ocorrência é de uma infração de menor potencial ofensivo, ou seja, aquelas contravenções penais e crimes para os quais a lei atribui pena máxima de até dois anos, cumulada ou não com multa. Após ser lavrado, o TCO é encaminhado ao Poder Judiciário.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o homem já foi preso por roubo em julho de 2017.