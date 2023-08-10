Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

Homem escala prédio e tenta invadir apartamento em Jardim da Penha

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito detido. Na delegacia, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2023 às 14:25

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 14:25

Um aposentado de 66 anos ficou com cortes nas mãos e braços após impedir que um ladrão entrasse no apartamento dele em Jardim da Penha,  Vitória, na madrugada desta quinta-feira (10). O suspeito escalou o prédio e tentou entrar no imóvel pela báscula. "Vi um vulto escuro grande na janela, tomei maior susto e parti pra cima, dei um murro na báscula, quebrei os vidros com as mãos, querendo pegar o cara e ele pulou”, contou. A vítima não será identificada por segurança.
Homem escala prédio e tenta invadir apartamento em Jardim da Penha
Aposentado com mãos feridas após impedir invasão em apartamento Crédito: Fernando Estevão
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o caso aconteceu por volta das 4h30. O aposentado relatou que ele e o filho brigaram com o suspeito até ele descer e ficar encurralado numa área comum do prédio. A Polícia Militar foi acionada, mas os PMs tiveram dificuldades de algemar o homem, que dizia estar sendo perseguido.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi finalizada pela própria Polícia Militar, após o suspeito assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer à Justiça quando for exigido e foi liberado. A soltura dele deixou o aposentado indignado.
"A lei existe, mas não se aplica. Uma pessoa que já tem ocorrências na vida, e tenta entrar na casa dos outros, isso é demais"
X - Aposentado
De acordo com a PM, o TCO é um documento similar ao inquérito policial. É lavrado quando a autoridade policial verifica que a ocorrência é de uma infração de menor potencial ofensivo, ou seja, aquelas contravenções penais e crimes para os quais a lei atribui pena máxima de até dois anos, cumulada ou não com multa. Após ser lavrado, o TCO é encaminhado ao Poder Judiciário.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o homem já foi preso por roubo em julho de 2017. 
Com informações da Daniela Carla, da TV Gazeta 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Bairro Jardim da Penha Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados