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Crime

Homem em cima de moto é esfaqueado por mulher em São Mateus

Vítima foi deixada caída no local do crime e uma testemunha relatou à PM que viu a suspeita esfaqueado o homem diversas vezes; crime ocorreu no último domingo (21)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

23 jul 2024 às 11:57

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 11:57

Um homem foi esfaqueado diversas vezes por uma mulher no bairro Cohab, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde do último domingo (21). Segundo a Polícia Militar, um morador da região viu o momento do crime e acionou os militares.
A PM informou que um morador relatou aos policiais que ouviu um barulho vindo de fora do terreno onde ele mora e foi verificar o que era, vendo pelas frestas do portão que se tratava da inquilina dele esfaqueando um homem, que estava em cima de uma moto.
Com medo, o morador entrou em casa, trancou a porta da residência e acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local do crime, encontraram a vítima caída, com vida. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares. A suspeita fugiu do local e não foi encontrada.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e nenhuma outra informação será repassada para que a apuração seja preservada.
A corporação ressalta que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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