Homem em cima de moto é esfaqueado por mulher em São Mateus

Um homem foi esfaqueado diversas vezes por uma mulher no bairro Cohab, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde do último domingo (21). Segundo a Polícia Militar, um morador da região viu o momento do crime e acionou os militares.
A PM informou que um morador relatou aos policiais que ouviu um barulho vindo de fora do terreno onde ele mora e foi verificar o que era, vendo pelas frestas do portão que se tratava da inquilina dele esfaqueando um homem, que estava em cima de uma moto.
Com medo, o morador entrou em casa, trancou a porta da residência e acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local do crime, encontraram a vítima caída, com vida. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares. A suspeita fugiu do local e não foi encontrada.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e nenhuma outra informação será repassada para que a apuração seja preservada.
A corporação ressalta que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.