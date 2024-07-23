Homem em cima de moto é esfaqueado por mulher em São Mateus

Um homem foi esfaqueado diversas vezes por uma mulher no bairro Cohab, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na tarde do último domingo (21). Segundo a Polícia Militar , um morador da região viu o momento do crime e acionou os militares.

A PM informou que um morador relatou aos policiais que ouviu um barulho vindo de fora do terreno onde ele mora e foi verificar o que era, vendo pelas frestas do portão que se tratava da inquilina dele esfaqueando um homem, que estava em cima de uma moto.

Com medo, o morador entrou em casa, trancou a porta da residência e acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local do crime, encontraram a vítima caída, com vida. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares. A suspeita fugiu do local e não foi encontrada.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e nenhuma outra informação será repassada para que a apuração seja preservada.