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Norte do Estado

Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 12 anos em Rio Bananal

Para a Polícia Civil, o homem confessou que estava abusando sexualmente da menina há cerca de seis meses
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 jun 2023 às 17:54

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 17:54

Rio Bananal, Norte do ES
Caso ocorreu na cidade de Rio Bananal, no Norte do Estado Crédito: Prefeitura de Rio Bananal
Um homem de 20 anos foi preso no fim da tarde desta quinta-feira (15) suspeito de estuprar a enteada de 12 anos em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Para a Polícia Civil, o homem confessou que estava abusando sexualmente da menina há cerca de seis meses.
De acordo com a PC, o caso foi descoberto na última terça-feira (13) e as investigações foram iniciadas, acompanhadas também por membros do Conselho Tutelar de Rio Bananal. Após a apuração, a polícia pediu a prisão preventiva do investigado, que foi atendida pela Justiça e Ministério Público.
O suspeito foi localizado e preso. Durante o interrogatório na delegacia, ele confessou o crime. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra, local onde ficam os presos que praticam crimes sexuais.
Segundo informações da PC, esse é o 46º suspeito de estupro preso na região de Linhares, Rio Bananal e Sooretama neste ano.

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