Homem é preso suspeito de esquartejar e desfigurar o irmão na Serra

Uma cena macabra em Valparaíso, na Serra : um homem de 35 anos foi preso suspeito de esquartejar os membros e desfigurar o rosto do próprio irmão, dentro de casa, na manhã desta terça-feira (1). Ele relatou à polícia que seria esquizofrênico e teria feito isso para a mãe não reconhecer o corpo da vítima.

De acordo com o boletim da PM, obtido pelo G1 ES, a vítima é o professor Henri Mathieux Freitas Drilard, de 30 anos.

Professor assassinado e esquartejado pelo irmão, na Serra Crédito: Instagram

Na casa moravam a vítima, o irmão e a mãe deles. Para os militares, o irmão revelou que, no meio da madrugada, teria acordado e se deparado com o jovem já morto, com o pescoço cortado.

"Segundo ele, diante da cena, preocupado com a possibilidade da mãe 'morrer do coração' quando visse o filho morto, ele tentou esquartejar o corpo e desfigurar o rosto com objetivo dela não reconhecê-lo", detalhou a Polícia Militar

Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado ao sistema prisional.

Na manhã desta quarta-feira (2), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o homem está no Centro de Triagem de Viana.