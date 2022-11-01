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Brutalidade

Homem é preso suspeito de esquartejar e desfigurar o irmão na Serra

A vítima, de 30 anos, foi encontrada com membros esquartejados, além do rosto desfigurado; caso ocorreu no bairro Valparaíso, nesta terça (1)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

01 nov 2022 às 15:56

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 15:56

Uma cena macabra em Valparaíso, na Serra: um homem de 35 anos foi preso suspeito de esquartejar os membros e desfigurar o rosto do próprio irmão, dentro de casa, na manhã desta terça-feira (1). Ele relatou à polícia que seria esquizofrênico e teria feito isso para a mãe não reconhecer o corpo da vítima.
De acordo com o boletim da PM, obtido pelo G1 ES, a vítima é o professor Henri Mathieux Freitas Drilard, de 30 anos.
Professor assassinado e esquartejado pelo irmão, na Serra
Professor assassinado e esquartejado pelo irmão, na Serra Crédito: Instagram
Na casa moravam a vítima, o irmão e a mãe deles. Para os militares, o irmão revelou que, no meio da madrugada, teria acordado e se deparado com o jovem já morto, com o pescoço cortado.
"Segundo ele, diante da cena, preocupado com a possibilidade da mãe 'morrer do coração' quando visse o filho morto, ele tentou esquartejar o corpo e desfigurar o rosto com objetivo dela não reconhecê-lo", detalhou a Polícia Militar.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado ao sistema prisional. 
Na manhã desta quarta-feira (2), a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o homem está no Centro de Triagem de Viana.

Atualização

02/11/2022 - 7:58
A Sejus informou que o suspeito segue preso. O texto foi atualizado.

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