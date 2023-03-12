Homem é preso com submetralhadora em estacionamento de supermercado

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito já vinha sendo monitorado pelo 13º Batalhão da Polícia Militar, em São Mateus , no Norte do Estado. O efetivo desse batalhão confirmou que a arma de fogo apreendida teria como destino uma área da empresa Suzano, que está sendo invadida no interior de Conceição da Barra, próximo a Córrego São Domingos.

Submetralhadora, carregadores, celular e dinheiros apreendidos dentro de carro Crédito: Polícia Militar/Divulgação

A equipe do 13º Batalhão também acrescentou que a intenção de Evangelista era entrar em confronto com os vigilantes da empresa. O suspeito foi conduzido até a 16ª Delegacia Regional em Linhares, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

A abordagem foi realizada depois que a polícia foi informada, pela equipe do 13º Batalhão, de que havia duas submetralhadoras dentro de um carro, que estava estacionado em um supermercado. Ao chegar ao local, a força tática da PM encontrou Evangelista e um outro homem, de 57 anos, colocando objetos no interior do veículo.

Ao realizar buscas dentro do carro, a polícia encontrou uma submetralhadora calibre .380 e dois carregadores, que estavam debaixo do banco do carona. Também foram apreendidos um celular e R$ 33 em espécie. Nesse momento, de acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher chegou ao local e disse ser a dona do veículo.

À Polícia, ela disse que não sabia a quem pertencia a arma. Informou que havia saído de Vila Velha em direção a Conceição da Barra, em companhia dos dois homens, e tinha parado no supermercado para fazer compras.

A princípio, os dois homens também negaram saber a origem da arma. Mas, logo depois, Evangelista relatou, segundo a polícia, que havia comprado a submetralhadora e os carregadores por R$ 1.500 em uma feira de Vila Velha e levaria o armamento para o assentamento rural em Conceição da Barra, onde mora, “para se defender de invasores e ‘vigias’ da Suzano”, como consta no boletim de ocorrência.

Evangelista foi levado para a delegacia, junto com os outros ocupantes do veículo. Lá, a mulher, de 61 anos, relatou que tinha um relacionamento amoroso com o suspeito e ambos haviam adquirido um terreno em Conceição da Barra, para onde estavam indo, no momento da abordagem.

Após serem ouvidos na delegacia, ela e o outro ocupante do veículo não foram autuados, sendo liberados em seguida.

Por meio de nota, a Suzano informou que "vem sendo alvo constante de grupos organizados que promovem invasões em áreas da empresa e praticam a venda ilegal de terrenos no norte do Espírito Santo".

"Vale destacar que, na última sexta-feira (10), representantes desses grupos fecharam a rodovia, no norte do ES, sob a alegação de protestar contra a Suzano, que vem buscando amparo legal para recuperar as áreas que se encontram invadidas na região", continua a nota.

Segundo a empresa, "são grupos que estão organizados em associações (...), mas não representam os reais interesses das comunidades tradicionais da região, com as quais a Suzano mantém diálogo aberto e transparente, de maneira amigável e equilibrada, reconhecendo a sua relevância".