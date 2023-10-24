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Suspeita de receptação

Homem é preso com 11 bicicletas roubadas durante operação em Vila Velha

Indivíduo de 43 anos é suspeito de ser receptador dos objetos roubados no município; Na residência dele, no bairro Santa Rita, ainda foram encontrados passarinhos silvestres e galos de rinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2023 às 11:41

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 11:41

Homem é preso com 11 bicicletas furtadas e roubadas em Vila Velha
Homem é preso com 11 bicicletas furtadas e roubadas em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão
Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (24), no bairro Santa Rita, em Vila Velha, durante uma operação da Polícia Civil. Ele é suspeito de ser receptador de bicicletas roubadas e furtadas na cidade. Na casa dele foi cumprido um mandado de busca e apreensão. O nome do indivíduo não foi divulgado.
Na residência, localizada no bairro Santa Rita, foram encontradas 11 bicicletas, passarinhos silvestres, galos de rinha e outros objetos produto de furto e roubo, segundo a Polícia Civil. A operação também contou com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha.

Como foi identificado

Conforme apurado pela TV Gazeta, a investigação começou a partir da confissão de outro homem, que afirmou roubar as bicicletas no bairro Ibes, no mesmo município. "O ladrão confessou todos os crimes. O receptador (preso nesta terça-feira) disse que comprou todas as bicicletas, mas não sabe de quem, nem quando, nem o porquê, nem consegue descrever, não tem nota de nada e não sabe falar da origem de nenhum dos produtos que vêm sendo apreendidos", afirmou o delegado Guilherme Eugênio.
O delegado também disse que o homem preso pintava as bicicletas roubadas, como forma de despistar a polícia. Ele também trocava as peças para que os donos não reconhecessem as bikes. "Também eram alterados e suprimidos os números de série", explicou. 
Na residência dele ainda foram encontrados diferentes produtos eletrônicos. Segundo o delegado, os materiais podem ter sido furtados de uma igreja evangélica da região. Ao ser abordado, o suspeito ainda quebrou o próprio celular para evitar o acesso ao conteúdo.

Autuação

Segundo a Polícia Civil, o homem preso nesta terça-feira (24) já havia sido detido em abril por receptação. Guilherme Eugênio declarou que a nova prisão mostra que o indivíduo voltou a cometer crimes e a expectativa, agora, é que ele permaneça atrás das grades. 
O suspeito foi autuado por receptação qualificada, maus-tratos a animais e posse ilegal de animais silvestres. 

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