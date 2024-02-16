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Homem é preso após tentar assaltar mulher com caneta em ônibus de Vitória

O suspeito, de 38 anos, teria abordado a vítima usando a caneta para tentar simular uma arma na noite desta quinta-feira (15)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

16 fev 2024 às 08:19

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 08:19

Homem é preso após tentar assaltar mulher com caneta em ônibus de Vitória
Homem é preso após tentar assaltar mulher com caneta em ônibus de Vitória Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória
Um homem, de 38 anos, foi detido após assaltar uma mulher usando uma caneta como arma na noite desta quinta-feira (15). O crime aconteceu dentro de um ônibus que passava pela Avenida Vitória, no bairro Jucutuquara, em Vitória.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a passageira, de 24 anos, estava de costas quando foi abordada pelo suspeito, que usava a caneta para tentar simular uma faca e exigia que a vítima entregasse o celular. O homem chegou a ameaçar a mulher afirmando que iria furá-la.
Ainda dentro do veículo, outros passageiros perceberam a situação e imobilizaram o homem, acionando as autoridades. Quando os agentes da Guarda chegaram ao local informado, o suspeito estava sentado em um banco do ônibus. Junto com o homem, foi encontrado o celular da mulher, a caneta, outro celular e um relógio.
O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). 

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