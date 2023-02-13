Homem é preso após matar companheira no quintal de casa no Norte do ES

Uma mulher de 52 anos foi morta com um tiro na testa pelo companheiro, de 55 anos, na noite de domingo (12), na localidade do assentamento Valdicio Barbosa, em Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Milita r, o casal bebia no quintal de casa quando houve uma discussão e o suspeito atirou contra a mulher. Ele fugiu, mas voltou para a residência para buscar seus pertences e foi preso, nesta segunda-feira (13).

Vizinhos contaram para os policiais militares que, após ouvirem um barulho, aparentando ser um tiro de arma de fogo, viram o homem fugindo da casa onde a vítima estava caída. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a mulher morreu no local.

De acordo com os moradores, o casal ingeria muita bebida alcoólica e estava sempre brigando.

Na manhã desta segunda-feira (13), militares receberam a informação de que o autor teria retornado ao local do crime, para pegar alguns pertences e prosseguir com a fuga. Com a chegada da polícia, o homem ainda tentou escapar pelos fundos da residência. Porém, devido ao cerco, acabou detido.

No primeiro momento, ele negou ter cometido o crime. No entanto, buscas foram realizadas e os policiais encontraram três suportes de canhão, cinco cartuchos de calibre 28 e um cartucho de calibre desconhecido, todos já deflagrados, além de caixa contendo cinco espoletas e dois recipientes vazios geralmente utilizados para acondicionar pólvoras e chumbo.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Arquivo