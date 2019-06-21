Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia familiar

Homem é preso após mãe morrer em acidente em Linhares

Celso Pereira conduzia veículo que bateu em uma cerca na rodovia que liga o balneário de Regência à BR 101. Zelita Pereira de Almeida, de 78 anos, morreu na hora. Motorista fez teste do bafômetro e resultado foi positivo. Ele foi encaminhado para o presídio

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 13:56

Publicado em 

21 jun 2019 às 13:56
Acidente na estrada de Regência Crédito: Divulgação
Um homem foi preso após sofrer um acidente de carro com a mãe, na rodovia que liga o balneário de Regência à BR 101, em Linhares, região Norte do Estado, na tarde desta quinta-feira (20). O veículo bateu em uma cerca, e Zelita Pereira morreu após ser socorrida para o hospital. Quem dirigia o veículo era Celso Pereira, que foi reprovado no teste do bafômetro. Ele foi conduzido à delegacia e preso.
De acordo com a Polícia Militar, o carro seguia sentido Regência/Bebedouro quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu em uma cerca. O acidente aconteceu por volta de 15h30. Havia três pessoas no automóvel.
O Corpo de Bombeiros esteve no local e informou que encontrou um senhor de 82 anos fora do veículo, andando com um corte na testa, e Zelita no interior do carro, inconsciente, com escoriações no braço esquerdo e ainda com sinais vitais. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Horas depois, Zelita morreu.
Já Celso fez o teste do bafômetro e o resultado foi positivo para o consumo de bebidas alcoólicas. Por isso, ele foi encaminhado para a 16a Delegacia Regional de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo e foi encaminhado ao sistema prisional.
Homem é preso após mãe morrer em acidente em Linhares
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados