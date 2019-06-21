Homem é preso após mãe morrer em acidente em Linhares

Acidente na estrada de Regência Crédito: Divulgação

Um homem foi preso após sofrer um acidente de carro com a mãe, na rodovia que liga o balneário de Regência à BR 101, em Linhares, região Norte do Estado, na tarde desta quinta-feira (20). O veículo bateu em uma cerca, e Zelita Pereira morreu após ser socorrida para o hospital. Quem dirigia o veículo era Celso Pereira, que foi reprovado no teste do bafômetro. Ele foi conduzido à delegacia e preso.

De acordo com a Polícia Militar, o carro seguia sentido Regência/Bebedouro quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu em uma cerca. O acidente aconteceu por volta de 15h30. Havia três pessoas no automóvel.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e informou que encontrou um senhor de 82 anos fora do veículo, andando com um corte na testa, e Zelita no interior do carro, inconsciente, com escoriações no braço esquerdo e ainda com sinais vitais. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Horas depois, Zelita morreu.

Já Celso fez o teste do bafômetro e o resultado foi positivo para o consumo de bebidas alcoólicas. Por isso, ele foi encaminhado para a 16a Delegacia Regional de Linhares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo e foi encaminhado ao sistema prisional.

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