Homem é preso após furtar itens em loja de shopping em Vila Velha

Um homem, de 39 anos, foi preso após furtar uma bicicleta e um casaco de uma loja, dentro de um shopping no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O caso aconteceu na noite do último domingo (23).
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pelo gerente do estabelecimento após um dos seguranças da loja avistar, pelo sistema de videomonitoramento, o suspeito tentando sair da loja com um casaco sem efetuar o pagamento.
Os seguranças abordaram o homem. O gerente da loja disse ainda que após verificar as imagens do videomonitoramento, com mais calma, também foi possível identificar que o suspeito já havia entrado no estabelecimento anteriormente com uma criança.
Em determinado momento ele colocou a criança em uma bicicleta infantil, avaliada em R$699,99 e em seguida saíram do local. No entanto, o furto só foi notado posteriormente.
O suspeito foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional do município e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante pelo crime de furto e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.