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Prisão após acidente

Homem é preso após cair da moto durante tentativa de assalto em Cachoeiro

De acordo com a Guarda Municipal, o indivíduo tentava roubar a bolsa de uma mulher quando se deparou com um veículo e caiu da motocicleta

Publicado em 

01 jun 2023 às 18:46

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 18:46

Um homem envolvido em uma tentativa de assalto foi detido pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Aquidaban. De acordo com o Boletim da Guarda, ele tentava roubar a bolsa de uma mulher, quando se deparou com um carro e caiu da motocicleta onde estava. O suspeito, juntamente com a vítima, foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional, enquanto uma segunda pessoa envolvida na ocorrência fugiu do local.
A guarnição foi acionada por moradores do bairro, após a mulher gritar por socorro. Aos guardas, ela informou que resistiu ao assalto, segurou a bolsa e foi arrastada pelo suspeito, que estava na carona da moto. Nesse momento, os dois homens se depararam com um veículo, que vinha em sentido contrário, e um deles caiu da moto.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para socorrer a vítima e o suspeito que caiu da moto. Ele precisou ser encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Após o atendimento médico, os dois foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional.
De acordo com informações do boletim, além do suspeito, que ficou com escoriações após a queda, a vítima também ficou machucada por ter sido arrastada pelos dois indivíduos.
Polícia Civil foi demandada para se pronunciar sobre a ocorrência, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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