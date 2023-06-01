Homem é preso após cair da moto durante tentativa de assalto em Cachoeiro

Um homem envolvido em uma tentativa de assalto foi detido pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Aquidaban. De acordo com o Boletim da Guarda, ele tentava roubar a bolsa de uma mulher, quando se deparou com um carro e caiu da motocicleta onde estava. O suspeito, juntamente com a vítima, foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional, enquanto uma segunda pessoa envolvida na ocorrência fugiu do local.

A guarnição foi acionada por moradores do bairro, após a mulher gritar por socorro. Aos guardas, ela informou que resistiu ao assalto, segurou a bolsa e foi arrastada pelo suspeito, que estava na carona da moto. Nesse momento, os dois homens se depararam com um veículo, que vinha em sentido contrário, e um deles caiu da moto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para socorrer a vítima e o suspeito que caiu da moto. Ele precisou ser encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Após o atendimento médico, os dois foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional.

De acordo com informações do boletim, além do suspeito, que ficou com escoriações após a queda, a vítima também ficou machucada por ter sido arrastada pelos dois indivíduos.