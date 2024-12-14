Homem é morto com tiros na cabeça em frente a academia em Vila Velha

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no local na manhã deste sábado (14) e encontrou um cartaz na frente da academia, que dizia o seguinte: "Estamos em luto. Em memória de nosso aluno e respeito a familiares e amigos, não haverá atividade em nossa academia hoje. Retornaremos segunda-feira (16)".