Homem é morto com tiros na cabeça em frente a academia em Vila Velha

Um homem de 40 anos morreu após levar dois tiros na cabeça na frente de uma academia em Ataíde, Vila Velha. O caso aconteceu logo depois das 20h de sexta-feira (13). Segundo testemunhas, além de aluno, Emerson Luiz Uhlig era dono do prédio onde o estabelecimento de ginástica funcionava.
A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no local na manhã deste sábado (14) e encontrou um cartaz na frente da academia, que dizia o seguinte: "Estamos em luto. Em memória de nosso aluno e respeito a familiares e amigos, não haverá atividade em nossa academia hoje. Retornaremos segunda-feira (16)".
Conforme o boletim de ocorrência do caso, a vítima foi baleada na calçada e sequer deu tempo de ser socorrida. Ninguém soube informar como o crime aconteceu ou qual seria a motivação. Moradores disseram que Emerson era muito conhecido na região.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados".