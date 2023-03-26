Homem é morto a tiros em frente a própria casa em Cariacica

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros em frente a própria casa, em Itacibá, Cariacica, no final da manhã deste domingo (26). Segundo moradores, ele estaria praticando furtos na região.
O assassinato foi por volta das 11h30. Testemunhas ouviram cerca de cinco tiros, mas ninguém soube informar como os criminosos agiram ou quantos eram. "Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato", informou a Polícia Militar, em nota.
O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", reforçou a Polícia Civil.
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta