Homem é morto a tiros em frente a própria casa em Cariacica

O assassinato foi por volta das 11h30. Testemunhas ouviram cerca de cinco tiros, mas ninguém soube informar como os criminosos agiram ou quantos eram. "Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato", informou a Polícia Militar, em nota.

"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", reforçou a Polícia Civil.