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Aribiri

Homem é morto a tiros e duas mulheres ficam feridas em Vila Velha

O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (8), em Aribiri

Publicado em 

09 fev 2019 às 12:59

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 12:59

Rua onde o crime aconteceu na noite desta sexta-feira (8), em Aribiri, Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
O jovem Yan Manoel Alves da Costa, 23 anos, foi executado na frente do pai em um bar localizado na rua Ana Neri, em Aribiri, Vila Velha, por volta das 22h30 desta sexta-feira (8). Duas mulheres que estavam com eles no local foram atingidas por balas perdidas, mas não morreram.
Segundo informações de investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Yan estava com o pai e duas amigas. A vítima morava no bairro Dom João Batista, no mesmo município. Acompanhado do pai e das amigas, Yan sentou em uma mesa na calçada do estabelecimento. Havia muitas pessoas no bar no momento do crime.
Uma dona de casa que preferiu não se identificar contou que os bandidos estacionaram o carro na frente da casa dela, na rua Dois de Fevereiro, a poucos metros do bar. Segundo ela, um dos criminosos ficou no carro enquanto outros dois comparsas, encapuzados, desceram do veículo e foram em direção ao bar. "Suspeitei que fosse ter algum tiroteio e saí correndo da janela", disse a mulher.
Com armas em punho, os bandidos efetuaram diversos disparos contra Yan. Ele tentou correr para o interior do estabelecimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As duas mulheres que estavam com ele foram atingidas com tiros nas nádegas e pernas. Já o pai da vítima não foi atingido.
 
As duas amigas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para um hospital de Vila Velha. De acordo com amigos, elas passam bem. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML). O Crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
 

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