Homem é morto a facadas em Sooretama

A Polícia Militar informou que, quando chegou no local, o homem já estava morto. A Polícia Civil foi chamada e o perito constatou que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca em todo o corpo, pelo menos 20 vezes.
Em nota, a Polícia Civil explicou que o corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama.