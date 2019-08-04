Homem é morto a facadas em Sooretama

Um homem foi assassinado a facadas em, regiãodo Estado, na noite deste sábado (03). O crime aconteceu no bairro Salvador, por volta das 22h30. A vítima estava sem documentos e não foi identificada.

A Polícia Militar informou que, quando chegou no local, o homem já estava morto. A Polícia Civil foi chamada e o perito constatou que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca em todo o corpo, pelo menos 20 vezes.