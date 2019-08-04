Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é morto a facadas em Sooretama

Crime aconteceu por volta de 22h30 deste sábado (03). Vítima estava sem documentos e não foi identificada

Publicado em 04 de Agosto de 2019 às 17:55

Publicado em 

04 ago 2019 às 17:55
Delegacia de Polícia Civil de Sooretama, onde atua o delegado Fabrício Lucindo Crédito: Loreta Fagionato
Um homem foi assassinado a facadas em Sooretama, região Norte do Estado, na noite deste sábado (03). O crime aconteceu no bairro Salvador, por volta das 22h30. A vítima estava sem documentos e não foi identificada.
> Troca de tiros em Vitória deixa criança e mulher feridos
A Polícia Militar informou que, quando chegou no local, o homem já estava morto. A Polícia Civil foi chamada e o perito constatou que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca em todo o corpo, pelo menos 20 vezes.
> Turista chileno é esfaqueado em Copacabana
Em nota, a Polícia Civil explicou que o corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato crime homicídio Sooretama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados