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Dentro do quarto

Homem é executado a tiros em casa no Morro do Quadro, em Vitória

Suspeitos teriam invadido a casa de Rogério Coelho Fabri, de 50 anos, e esperaram até que ele chegasse; Polícia investiga o crime, que ocorreu na noite de quinta-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2023 às 13:17

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 13:17

Homem é executado a tiros dentro de casa no Morro do Quadro, em Vitória
Homem é executado a tiros dentro de casa no Morro do Quadro, em Vitória Crédito: Roberto Pratti
Um homem de 50 anos foi executado a tiros após criminosos invadirem a casa dele na noite de quinta-feira (25) no Morro do Quadro, em Vitória. Rogério Coelho Fabri, de 50 anos, morava sozinho e estava na cama quando foi morto, atingido por um disparo na cabeça e outro no pescoço.
Segundo testemunhas, a casa de Rogério foi invadida por dois suspeitos armados, vestidos com uniformes de prefeitura, antes dele chegar. Os homens aguardaram a chegada da vítima e a assassinaram no quarto, nos fundos da casa
Segundo a família da vítima teriam contado suspeitarem que os criminosos seriam traficantes. Um dos familiares de Rogério disse que o homem era usuário de drogas e que, recentemente, chegou a ser agredido por criminosos do Morro do Cabral após pegar drogas e não pagar.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber mais informações do ocorrido, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.
*Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta

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