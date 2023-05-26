Homem é executado a tiros em casa no Morro do Quadro, em Vitória

Homem é executado a tiros dentro de casa no Morro do Quadro, em Vitória Crédito: Roberto Pratti

Um homem de 50 anos foi executado a tiros após criminosos invadirem a casa dele na noite de quinta-feira (25) no Morro do Quadro, em Vitória. Rogério Coelho Fabri, de 50 anos, morava sozinho e estava na cama quando foi morto, atingido por um disparo na cabeça e outro no pescoço.

Segundo testemunhas, a casa de Rogério foi invadida por dois suspeitos armados, vestidos com uniformes de prefeitura, antes dele chegar. Os homens aguardaram a chegada da vítima e a assassinaram no quarto, nos fundos da casa

Segundo a família da vítima teriam contado suspeitarem que os criminosos seriam traficantes. Um dos familiares de Rogério disse que o homem era usuário de drogas e que, recentemente, chegou a ser agredido por criminosos do Morro do Cabral após pegar drogas e não pagar.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber mais informações do ocorrido, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.