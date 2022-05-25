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Deu ruim

Homem é espancado após tentar assaltar padaria em Vila Velha

Caso aconteceu na tarde desta terça-feira (24), no bairro Cristóvão Colombo. Por conta dos ferimentos, ele acabou sendo encaminhado ao hospital

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 09:41

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 mai 2022 às 09:41
Homem foi espancado após tentar assaltar padaria em Vila Velha  Crédito: Leitor A Gazeta 
Um homem, identificado como Edson Rocha da Silva, de 32 anos, tentou assaltar uma padaria do bairro Cristóvão Colombo, em Vila VelhaGrande Vitória, mas foi contido e espancado, na tarde desta terça-feira (24). Devido aos ferimentos, ele acabou sendo encaminhado ao hospital. Edson também é suspeito de ter assaltado um supermercado em Araçás no mesmo dia.
Uma guarnição da Polícia Militar fazia um patrulhamento pela região de Soteco, em Vila Velha, quando foi informada sobre um possível assalto em uma padaria do bairro Cristóvão Colombo, localizada na Rua São Cristóvão.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito contido por populares. Uma das vítimas da tentativa de assalto relatou à guarnição que o homem chegou ao caixa do estabelecimento comercial, com a mão na cintura, aparentemente portando uma arma de fogo, e pediu dinheiro do caixa e o celular da mulher.
Em meio ao susto de ter de entregar que o bandido havia pedido, a mulher saiu correndo e gritando, momento em que populares contiveram Edson. Segundo a vítima, ele resistiu e acabou se machucando.
Com o indivíduo foi encontrada uma moto com uma fita isolante na letra C, simulando a letra O. Constatou-se ainda que um suspeito com o mesmo veículo e portando o capacete e casaco idênticos ao do homem se envolveu em um assalto a um supermercado no mesmo dia, por volta das 12h30.
Posteriormente, a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, confirmou com a polícia que Edson foi o mesmo homem que assaltou o supermercado, levando R$ 2 mil e um celular.
A Polícia Militar informou que, como os populares contiveram o homem, ele se encontrava com escoriações e reclamava de dores, sendo levado pelos policiais até o Hospital Antônio Bezerra de Faria.
Em nota, a Polícia Civil, informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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