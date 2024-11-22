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Investigação

Homem é esfaqueado e roubado após pedido por copo de água no ES

Após buscas, a PM conseguiu deter o suspeito, que teria confessado o crime, argumentando que a vítima teria se envolvido com a mulher do agressor

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 13:09

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 nov 2024 às 13:09
Um homem esfaqueou e roubou um morador de Ibatiba, Sul do Espírito Santo, após pedir um copo de água, na manhã desta sexta-feira (22). A vítima, que mora no bairro Boa Esperança, foi hospitalizada, onde narrou à Polícia Militar que recebeu o pedido, e já dentro de casa, o agressor o enforcou com uma corrente, deu socos e o golpeou com uma faca. Em seguida, roubou o celular dele e cerca de R$ 70. 
Após buscas, a PM conseguiu deter o suspeito, que teria confessado o crime, argumentando que a vítima teria se envolvido com a mulher do agressor. Afirmou ainda que jogou dentro de um rio a corrente e a faca utilizadas no crime. Ele foi levado para a delegacia, mas, até a publicação, a ocorrência seguia em andamento na Polícia Civil, não havendo ainda informações se o suspeito será autuado e preso ou liberado. 
O quadro de saúde do homem ferido é estável segundo o hospital da cidade, porém terá que ser transferido para unidade hospitalar em Vitória.

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