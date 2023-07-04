Homem é encontrado morto dentro de carro no ES; polícia investiga o caso

A Polícia Civil investiga o caso de um homem encontrado morto, na BR 262, em Conceição do Castelo , nessa segunda-feira (3). A vítima foi localizada sem vida dentro de um veículo que estava caído em uma ribanceira na localidade de Indaiá, zona rural do município, mas não há informações sobre o dia, nem as circunstâncias do acidente.

O corpo foi visto por pessoas que passavam pelo local. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares estavam a caminho de Venda Nova do Imigrante para assumir serviço, quando foram parados por populares na BR 262, informados que havia um veículo ribanceira abaixo, com uma vítima dentro.

Uma equipe de serviço foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que o ocupante do veículo estava em óbito, deitado com a cabeça no chão do banco do carona do carro.

Os militares desceram, ancoram o veículo em uma árvore, e alcançaram a vítima após abrirem a porta do motorista. O corpo foi colocado na gaveta do rabecão da Polícia Civil, sendo necessário o uso de cordas para puxá-lo até o topo do barranco.

Após a ocorrência, o corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Procurada, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato estão sob investigação da Delegacia de Conceição do Castelo e, por enquanto, detalhes não serão divulgados.