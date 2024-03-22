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Para o tráfico

Homem é detido com bolsa de entregas fazendo "delivery" de drogas em Vila Velha

Suspeito, de 43 anos, foi detido pela Guarda Municipal de Vila Velha em uma região conhecida como Favelinha, no Ibes
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

22 mar 2024 às 09:34

Publicado em 22 de Março de 2024 às 09:34

Homem é preso com bolsa de entregas fazendo
Homem é detido com bolsa de entregas fazendo "delivery" de drogas em Vila Velha Crédito: Pablo Campos
Um homem de 43 anos foi detido após ser flagrado transportando pinos de cocaína em uma bolsa de delivery —utilizada para transportar comida— no bairro Ibes, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (21). O suspeito, identificado com Patrick Nespoli, foi detido pela Guarda Municipal do município em uma região conhecida como Favelinha.
Segundo a apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, Patrick se passava por entregador de alimentos para transportar drogas para o tráfico há cerca de três semanas. O suspeito foi preso durante um patrulhamento da Guarda pelo bairro, quando tentava fugir dos agentes.
Patrick realizava a entrega dos entorpecentes utilizando uma bicicleta. O veículo utilizado chamou a atenção dos agentes da Guarda Municipal.
"A gente costuma realizar bastante prisões de suspeitos com moto, de bicicleta foi a primeira vez."
Suninspetor Schultz - Guarda Municipal
Patrick foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a ocorrência. Segundo a PC, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)

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