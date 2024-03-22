Homem é detido com bolsa de entregas fazendo "delivery" de drogas em Vila Velha Crédito: Pablo Campos

Um homem de 43 anos foi detido após ser flagrado transportando pinos de cocaína em uma bolsa de delivery —utilizada para transportar comida— no bairro Ibes, em Vila Velha , na noite desta quinta-feira (21). O suspeito, identificado com Patrick Nespoli, foi detido pela Guarda Municipal do município em uma região conhecida como Favelinha.

Segundo a apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, Patrick se passava por entregador de alimentos para transportar drogas para o tráfico há cerca de três semanas. O suspeito foi preso durante um patrulhamento da Guarda pelo bairro, quando tentava fugir dos agentes.

Patrick realizava a entrega dos entorpecentes utilizando uma bicicleta. O veículo utilizado chamou a atenção dos agentes da Guarda Municipal.

"A gente costuma realizar bastante prisões de suspeitos com moto, de bicicleta foi a primeira vez." Suninspetor Schultz - Guarda Municipal