Homem é detido após invadir dois prédios na Enseada do Suá

Homem quebrou vidraça da portaria principal de um edifício e, em seguida, pulou para outro prédio em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem, que não teve nome e idade informados pela polícia, acabou detido após invadir dois prédios na Enseada do Suá, em Vitória , na manhã deste domingo (6). Segundo a Polícia Militar , ele dizia que havia passado a noite de sábado (5) em um motel utilizando drogas e que estava sendo perseguido.

Conforme informações da PM, durante policiamento no bairro, policiais militares foram acionados por pessoas que informaram que um homem teria invadido um prédio na região.

A equipe se dirigiu até o local, onde foi informada que o suspeito teria entrado no edifício após quebrar a porta principal de vidro com o ombro. Em seguida, ele acessou os andares superiores pela escada.

Os policiais solicitaram apoio de outras viaturas para realizar buscas no local.

Moradores do prédio da frente relataram à polícia que viram o homem no 15° andar da edificação. Neste momento, os policiais se deslocaram até o andar indicado, porém o indivíduo já havia pulado para o prédio vizinho.

Os policiais tentaram contato com o porteiro pelo interfone para entrar no segundo prédio invadido, mas não conseguiram. Na sequência, foi possível ouvir um barulho de vidros quebrando. Os militares, então, pularam o portão do prédio e iniciaram as buscas.

Minutos depois, uma mulher, que se identificou como porteira, disse que, ao ouvir barulhos, correu e procurou ajuda de outro funcionário do prédio, mas que não conseguiu localizar o suspeito.

Ainda segundo a PM, as equipes realizaram buscas e encontraram o suspeito no interior do banheiro de uma loja, mas o estabelecimento estava trancado. O homem estava sujo de sangue e apresentava lesões pelo corpo.

No momento em que viu os policiais, o indivíduo quebrou a torneira do banheiro e puxou os fios da tomada, informando que se alguém entrasse, ele se eletrocutaria.

Os policiais pediram, então, a uma funcionária responsável pelo prédio que desligasse a energia e a água do local. A todo momento o homem se mostrava agressivo, não obedecia às ordens dadas e dizia que passou a noite em um motel usando drogas com uma garota de programa e que estava sendo perseguido.

Ele chegou a soltar o vaso sanitário do chão, quebrar a bancada da pia e a báscula do banheiro. Em seguida, saiu do cômodo, sendo imobilizado pelos policiais.

De acordo com a Polícia Militar, foi necessário o apoio dos seguranças privados para imobilizar o suspeito, que estava muito agressivo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência sob escolta.

Questionada pela reportagem sobre os procedimentos adotados em relação ao suspeito, a Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória.