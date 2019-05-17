Homem é detido após furtar leitoa de PM em Mimoso do Sul

Um homem de 42 anos foi detido na manhã desta sexta-feira (17) por ter furtado uma leitoa de mais de 70 quilos de um sítio de um policial militar no interior de Mimoso do Sul, no Sul do Estado. O crime aconteceu no último domingo (12) e, por estar fora do flagrante, o suspeito foi ouvido e responderá em liberdade.
Segundo o delegado, Rômulo Carvalho, o furto aconteceu na propriedade de um sargento, na localidade de Rancho Alegre, no distrito de São José das Torres, zona rural do município.
À polícia, ele contou que estava prestando serviço para o irmão do sargento, em uma propriedade vizinha. Ele pediu uma moto emprestada ao dono do terreno, furtou o animal, abateu e trouxe a carne da leitoa para vender na cidade.
O sítio fica a 25 quilômetros do centro de Mimoso e câmeras de segurança da Eco101, concessionária que administra a via o flagraram com a carne roubada.
Como não possui nenhum documento de identidade, a origem do suspeito precisou ser investigada. De acordo com o delegado, ele é do Mato Grosso do Sul e veio para o município após conhecer uma namorada, pelas redes sociais. O homem será indiciado por furto e as pessoas que compraram a carne, podem responder por receptação.