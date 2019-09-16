Homem é chamado para fora de igreja e assassinado a tiros em Vila Velha

Um homem foi morto a tiros em frente a uma igreja da Rua Dom Pedro I, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, às 20h40 deste domingo (15).
A polícia informou que Wilson Silva Luz estava na igreja e foi chamado pelos criminosos. Ao sair do templo religioso, foi atingido com cinco tiros.
Ele chegou a ser socorrido para um hospital particular do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.