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Violência

Homem é chamado para fora de igreja e assassinado a tiros em Vila Velha

Wilson Silva Luz foi morto com cinco tiros

Publicado em 

16 set 2019 às 04:47

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 04:47

Homem foi morto na frente de igreja no bairro Ulisses Guimarães, em VIla Velha Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi morto a tiros em frente a uma igreja da Rua Dom Pedro I, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, às 20h40 deste domingo (15).
A polícia informou que Wilson Silva Luz estava na igreja e foi chamado pelos criminosos. Ao sair do templo religioso, foi atingido com cinco tiros.
> Gerente de hamburgueria leva dois tiros durante assalto em Itaparica
Ele chegou a ser socorrido para um hospital particular do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

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