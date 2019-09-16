Homem é chamado para fora de igreja e assassinado a tiros em Vila Velha

Homem foi morto na frente de igreja no bairro Ulisses Guimarães, em VIla Velha Crédito: Fernando Madeira

Um homem foi morto a tiros em frente a uma igreja da Rua Dom Pedro I, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha , às 20h40 deste domingo (15).

A polícia informou que Wilson Silva Luz estava na igreja e foi chamado pelos criminosos. Ao sair do templo religioso, foi atingido com cinco tiros.

Ele chegou a ser socorrido para um hospital particular do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.