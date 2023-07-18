Homem é baleado e preso após ameaçar pedestres com facão em Guarapari

Um homem armado com um facão foi preso, na manhã desta terça-feira (18), após atacar pessoas que passavam pela orla da Praia da Areia Preta, em Guarapari. O suspeito também atacou policiais militares que foram acionados pela população, e só parou quando foi baleado com um tiro na perna. Um vídeo mostra o homem imobilizado no calçadão (confira acima).
De acordo com a Polícia Militar, quando encontraram o homem com o facão nas mãos, os agentes pediram que ele largasse a arma, mas não foram atendidos.
"Ele se negou e avançou em direção aos militares, com objetivo de golpeá-los. Diante dos fatos, foi necessário o uso de equipamentos não letais na tentativa de impedir a ação, porém não houve êxito. Foi realizado um disparo de arma de fogo pela equipe, sendo o suspeito alvejado na perna, cessando a agressão", informou a PM.
O homem, que não teve o nome informado, foi imobilizado no calçadão pelos policiais e depois encaminhado ao Pronto Atendimento (PA) da região, de onde foi transferido, sob escolta, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Guarapari.
*Com informações do g1 ES