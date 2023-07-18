Homem é baleado e preso após ameaçar pedestres com facão em Guarapari

"Ele se negou e avançou em direção aos militares, com objetivo de golpeá-los. Diante dos fatos, foi necessário o uso de equipamentos não letais na tentativa de impedir a ação, porém não houve êxito. Foi realizado um disparo de arma de fogo pela equipe, sendo o suspeito alvejado na perna, cessando a agressão", informou a PM.