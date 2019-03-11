Homem é baleado antes de partida de futebol em Paraju

Os quatro foram presos na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Uma disputa de tráfico de drogas tirou a tranquilidade de Paraju, distrito de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado no último domingo (10). Criminosos que fazem parte do tráfico de drogas de Vitória foram até o local para matar um homem que disse à polícia ser o chefe do tráfico de Jaburu, na Capital. Washington Reis Batista, de 31 anos, levou um tiro na mão e outro no abdômen e foi levado para o Hospital São Lucas, segundo a Polícia Militar. Quatro homens foram presos após a tentativa de homicídio.

De acordo com o comandante da 6ª Companhia de Domingos Martins, Edinei Balbino de Souza, uma partida de futebol amador amistosa aconteceria por volta do meio-dia, entre times de Gurigica e da região de Paraju. Washington era jogador do time de Vitória e estava com amigos no local, quando os homens chegaram atirando em um Ecosport prata, antes de a partida começar.

SOCORRO

Washington foi levado ferido para o Pronto Atendimento de Marechal Floriano, onde recebeu os primeiros atendimentos antes de ser levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. A PM não soube informar o estado de saúde dele e se ele tinha outras perfurações no corpo.

PRISÕES

O major explicou que uma viatura de Paraju iniciou buscas pela região, com reforço do policiamento de outros locais. Quatro pessoas, com as mesmas características informadas por Washington, foram presas em Marechal Floriano, por volta das 17 horas, em um Ecosport prata.

“Acredito que eles estavam aguardando a poeira baixar para sair da região. As viaturas fizeram uma perseguição e os policiais conseguiram prender os quatro. Eles estavam com uma pequena quantidade de drogas, que foi apreendida com celulares. Dois deles tinham passagem pela polícia”, explicou o major Edinei.

O comandante declarou que a arma do crime não foi encontrada com os suspeitos, mas acredita que ela já tinha sido jogado fora quando eles foram presos. Os quatro homens foram encaminhados para a Superintendência de Polícia Regional Serrana, em Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil ainda não informou se eles foram encaminhados ao presídio.

Ecosport prata, onde estavam criminosos Crédito: Divulgação | Polícia Militar

ALVO DIZ SER CHEFE DO TRÁFICO

Alvo dos quatro criminosos, Washington confessou para a Polícia Militar no pronto atendimento que ele é chefe do tráfico de drogas de Jaburu, em Vitória. Ele disse que acredita ter sido alvo de traficantes rivais de Jesus de Nazareth e também de Gurigica.

“Ele tinha passagens por tráfico de drogas e venda e porte ilegal de armas. Os três amigos que o acompanhavam no time de futebol também tinham passagem pela polícia”, declarou o comandante.