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Violência

Homem é assassinado em Cachoeiro de Itapemirim

A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 15:13

Publicado em 

26 abr 2019 às 15:13
Corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (26) no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele estava com duas perfurações no corpo. A motivação do crime ainda é desconhecida.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu durante a madrugada. Ele estava com perfurações no pescoço e no ombro. A motivação, autoria e como foi o crime serão investigados pela Polícia Civil.
Ninguém foi detido até o momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Denúncias podem ser feitas pelo Disque denúncia 181, não é necessário se identificar.

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