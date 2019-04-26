Homem é assassinado em Cachoeiro de Itapemirim

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (26) no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele estava com duas perfurações no corpo. A motivação do crime ainda é desconhecida.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu durante a madrugada. Ele estava com perfurações no pescoço e no ombro. A motivação, autoria e como foi o crime serão investigados pela Polícia Civil.
Ninguém foi detido até o momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Denúncias podem ser feitas pelo Disque denúncia 181, não é necessário se identificar.