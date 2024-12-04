Homem é assassinado e jovem fica ferido em ataque a tiros na Serra

Um homem de 32 anos, identificado como Ferliquison Carvalho da Silva, foi assassinado a tiros e um jovem, de 19, ficou ferido na madrugada desta quarta-feira (4), no bairro Praia de Carapebus , na Serra . Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar , as vítimas foram encontradas em uma rua, próximo à Lagoa do Báu, com marcas disparos de arma de fogo. Também havia perfurações de tiros em um Volkswagen Gol que estava perto. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A PM disse ter sido acionada após uma denúncia sobre disparos no bairro. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com os dois indivíduos caídos no chão. O rapaz de 19 anos, que apresentava sinais vitais, foi atendido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para o Hospital Estadual Doutro Jayme Santos Neves (HEJSN). Já o homem de 32 anos estava sem vida.

No carro Volkswagen Gol, que estava atravessado na via, havia seis perfurações de tiros, três delas na porta traseira esquerda, duas na porta dianteira esquerda e uma no porta-malas.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até a publicação deste texto, nenhum suspeito havia sido detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica.

