Homem é assassinado com furador de coco em Linhares

Um homem foi morto na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Nova Esperança, em Linhares, na região Norte do Estado. Segundo testemunhas, a vítima foi cobrar uma dívida quando foi assassinada com golpes causado por um furador de coco e por uma barra de ferro. Segundo familiares, a vítima é Leyvisson Assunção da Silva, de 27 anos.
Em nota, a Polícia Militar disse que recebeu a informação por meio de uma denúncia anônima que indicava que uma pessoa estava caída e ensanguentada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao examinar o corpo constatou o óbito. A Perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado.
A Polícia Civil disse, por meio de nota, que a ocorrência ainda está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Linhares. Até o momento, não há informação sobre detidos.