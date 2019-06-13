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Violência

Homem é assassinado com furador de coco em Linhares

O crime aconteceu por volta das 11h desta quinta-feira (13) no bairro Nova Esperança
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

13 jun 2019 às 20:53

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 20:53

Um homem foi morto na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Nova Esperança, em Linhares, na região Norte do Estado. Segundo testemunhas, a vítima foi cobrar uma dívida quando foi assassinada com golpes causado por um furador de coco e por uma barra de ferro. Segundo familiares, a vítima é Leyvisson Assunção da Silva, de 27 anos.
Em nota, a Polícia Militar disse que recebeu a informação por meio de uma denúncia anônima que indicava que uma pessoa estava caída e ensanguentada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao examinar o corpo constatou o óbito. A Perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado.
A Polícia Civil disse, por meio de nota, que a ocorrência ainda está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Linhares. Até o momento, não há informação sobre detidos.
 

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