Homem é assassinado a tiros na zona rural de Linhares

Um homem de 31 anos foi encontrado morto durante a noite desta quarta-feira (31), no Patrimônio do Guaxe, Zona Rural de, nodo Estado. De acordo com a perícia inicial, o corpo da vítima tinha 11 perfurações causadas por disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça, do pescoço, do maxilar e das costas.