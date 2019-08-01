Homem é assassinado a tiros na zona rural de Linhares

Um homem de 31 anos foi encontrado morto durante a noite desta quarta-feira (31), no Patrimônio do Guaxe, Zona Rural de Linhares, no Norte do Estado. De acordo com a perícia inicial, o corpo da vítima tinha 11 perfurações causadas por disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça, do pescoço, do maxilar e das costas.
Acionada por volta das 20h40, a Polícia Militar já encontrou o homem sem vida e ninguém soube informar sobre a autoria ou a motivação do crime. No local também foi encontrado um cartucho de calibre 12 e um projétil de arma de fogo pequena dentro da garagem da casa, que foram apreendidos.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Outras informações ainda não foram passadas para evitar que atrapalhem na apuração do crime.