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Violência

Homem é assassinado a tiros em bar de Linhares

Romildo José dos Santos foi morto no bairro Nova Esperança. Um jovem de 25 anos acabou baleado no braço, mas passa bem. Suspeito fugiu após o crime

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 14:12

Publicado em 

08 abr 2019 às 14:12
Ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Um homem de 47 anos foi morto a tiros em um bar no bairro Nova Esperança, em Linhares, região Norte do Estado, na manhã deste domingo (07). Romildo José dos Santos foi atingido por quatro disparos e morreu na hora. Um jovem, de 25 anos, também foi baleado, mas passa bem.
De acordo com a Polícia Militar, o acusado acertou quatro tiros em Romildo: no rosto, no peito, no ombro e na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte da vítima. Um jovem que estava próximo do homem no momento dos disparos acabou ferido no braço direito, onde a bala ficou alojada. Os bombeiros prestaram socorro a ele.
Após o crime, o acusado fugiu. Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Além disso, explicou que o corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) e que outras informações não seriam passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
Homem é assassinado a tiros em bar de Linhares

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