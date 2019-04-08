Homem é assassinado a tiros em bar de Linhares

De acordo com a Polícia Militar, o acusado acertou quatro tiros em Romildo: no rosto, no peito, no ombro e na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte da vítima. Um jovem que estava próximo do homem no momento dos disparos acabou ferido no braço direito, onde a bala ficou alojada. Os bombeiros prestaram socorro a ele.

Após o crime, o acusado fugiu. Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Além disso, explicou que o corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) e que outras informações não seriam passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.