Homem é assassinado a tiros dentro de bar em Cachoeiro

Um homem de 34 anos foi morto a tiros dentro de um bar no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (2). Ele estava com a companheira quando dois homens chegaram em um carro e atiraram contra ele. Nenhum suspeito do homicídio havia sido preso até a publicação desta matéria. Segundo apuração com a Polícia Militar, o crime estaria relacionado com uma dívida referente a negociação de um veículo.
A companheira da vítima contou para a Polícia Militar que estava no bar com o marido, quando dois homens armados estacionaram um veículo na lateral do estabelecimento e, em seguida, já seguiram na direção do homem e atiraram. A vítima morreu no local e em seguida os suspeitos fugiram e não foram localizados durante o atendimento da ocorrência.
A Polícia Civil disse, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML). Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.