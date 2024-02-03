Homem é assassinado a tiros dentro de bar em Cachoeiro

A companheira da vítima contou para a Polícia Militar que estava no bar com o marido, quando dois homens armados estacionaram um veículo na lateral do estabelecimento e, em seguida, já seguiram na direção do homem e atiraram. A vítima morreu no local e em seguida os suspeitos fugiram e não foram localizados durante o atendimento da ocorrência.

A Polícia Civil disse, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML). Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.