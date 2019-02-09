Homem é assassinado a facadas em Vila Velha

Marciano Rabelo Costa foi assassinado a facadas em um bar em Vila Velha Crédito: Reprodução

O ajudante de caminhão Marciano Rabelo Costa, de 40 anos, foi morto a golpes de faca enquanto conversava com duas amigas em um bar localizado na rua Demetrio Ribeiro no bairro Jardim Marilândia, Vila Velha, na madrugada deste sábado (9). De acordo com testemunhas, o estabelecimento estava cheio no momento do crime. O acusado fugiu.



Testemunhas contaram à polícia que Marciano estava sentando à mesa na calçada do estabelecimento com duas amigas. Às 2h40, um homem chegou em uma bicicleta e se aproximou do trio de amigos. Sem falar nada, o suspeito colocou a mão em um dos ombros de Marciano e desferiu diversos golpes de faca no ombro, pescoço e rosto da vítima. O assassino fugiu de bicicleta.



Os clientes do bar acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A irmã de Marciano, a técnica em enfermagem Leidenan Rabelo, 48 anos, disse que estava em casa, dormindo, quando a sobrinha dela telefonou para informar sobre o ocorrido. Marciano morava com a mãe no bairro Cobilândia, no mesmo município. Ele deixou uma filha de 18 anos.



"A filha dele me ligou desesperada. Ela disse que uma das mulheres que estavam com o meu irmão ligou avisando o que tinha acontecido. Acordei assustada e fui direto para o bar. Quando cheguei, minha mãe já estava lá e viu o filho naquele estado. Foi um choque muito grande para ela e toda a nossa família. Ele nunca foi preso e nem tinha inimigos”, afirmou.



A família acredita que o ajudante de caminhão pode ter sido morto por engano. “Pelo o que as mulheres que estavam com ele falaram, a gente acha que ele pode ter sido morto por engano. Uma delas, quando viu que meu irmão estava sendo atingido, gritou: 'não é ele, não é ele!'", relembrou.



Familiares informaram que o corpo está sendo velado na capela mortuária de Cobilândia. Já o sepultamento será realizado no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta. A data e o horário ainda não foram definidos pela família. A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Quem souber informações pode passar à polícia através do Disque-denúncia 181. Não é necessário se identificar.





