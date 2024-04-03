Homem é agredido e preso suspeito de estuprar sobrinho em Atílio Vivácqua

Um homem de 56 anos foi preso suspeito de estuprar o sobrinho de nove anos em Atílio Vivácqua , no Sul do Espírito Santo, na noite do último domingo (31). A mãe da criança foi quem acionou a Polícia Militar para denunciar o familiar. Antes de ser detido, o indivíduo chegou a ser agredido por populares na rua, que souberam do caso. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Ecriad ).

Segundo a Polícia Militar, na noite do último domingo (31) a mãe do menino contou aos militares que havia deixado o filho brincando na rua e, quando voltou, viu que a criança estava na casa do tio e com as vestes desarrumadas. Ao questionar o garoto sobre o que havia acontecido, ele contou que o tio o obrigou a ter relação sexual.

A mulher contou aos militares que confrontou o familiar e o homem confessou o fato. O suspeito acabou agredido por populares na rua e ficou ferido. A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar para acompanhar mãe e filho à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e o indivíduo foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim para atendimento médico.