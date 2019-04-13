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Insegurança

Homem armado ameaça professora em escola após reclamação da irmã

Segundo a PM, a adolescente de 16 anos alegou que a professora chamou seu trabalho escolar de "porcaria" e, insatisfeita, ela reclamou com o irmão através de mensagem no celular. Pouco depois, o suspeito foi até a escola armado para ameaçar a educadora, mas não a encontrou e fugiu

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 18:33

Publicado em 

13 abr 2019 às 18:33
Viatura da Polícia Militar esteve na escola de Linhares após irmão de aluna ameaçar professora Crédito: Internauta
Um desentendimento entre uma professora e uma aluna quase acaba em tragédia no bairro Nova Esperança, em
Linhares, região Norte do Estado
. Uma adolescente de 16 anos reclamou que teve seu trabalho escolar criticado e o irmão da estudante, de 24 anos, foi armado à unidade de ensino e ameaçou a educadora. A confusão aconteceu na manhã desta sexta-feira (12) e a vítima teve que sair da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Adelson Del Santo escoltada pelos policiais.
De acordo com a Polícia Militar, a aluna se queixou com o irmão, através de mensagens no celular, alegando que entregou um trabalho e a professora teria dito que ficou “uma porcaria”. O acusado pegou sua arma e foi até a escola, onde procurou pela educadora e fez ameaças. Funcionários disseram que a vítima não estava mais no local. O suspeito, então, fugiu de bicicleta.
Quando os policiais chegaram na escola, o irmão da estudante já havia saído. Segundo a PM, o acusado tem passagem por homicídio e possui restrição de fuga do presídio. Para garantir a segurança da professora ameaçada, ela foi escoltada até sua casa pelos militares.
Procurada, a Polícia Civil não soube informar se o acusado foi encontrado e preso, pois a assessoria só tem acesso a ocorrências e autuações do plantão vigente durante os finais de semana, feriados e pontos facultativos. Isso porque os cartórios onde as ocorrências finalizadas são consultadas funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis.
INSEGURANÇA
Moradores da comunidade, que pediram para não se identificados, afirmam que professores, funcionários e alunos da escola se sentem inseguros, pois não é a primeira vez que uma educadora é ameaçada.
Em nota, a Polícia Militar informou que realiza policiamento ostensivo, com rondas 24 horas por dia em toda a região e faz constantes visitas aos a estabelecimentos de ensino com o intuito de aproximar toda a comunidade escolar da PM e aumentar a sensação de segurança.
"Além disso, a Polícia Militar está sempre a disposição quando acionada via 190. No entanto, a PM lembra que é responsável pelo policiamento de modo geral, e não faz segurança privada de empresas ou instituições. É importante que a população colabore sempre com o trabalho de polícia denunciando a ação de indivíduos que agem nos bairros por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos", finaliza a nota.
PREFEITURA
Já a Prefeitura de Linhares ressaltou, em nota, que a Secretaria Municipal de Educação presta todo o apoio à professora ameaçada e que o caso já está sendo investigado pelos órgãos policiais competentes. “A escola não tem sido alvo de ameaças constantes e o ocorrido foi um episódio isolado”, destacou.
Além disso, explicou que a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social conta com o Programa Patrulha Escolar e, em sistema de ronda, os agentes monitoram, principalmente, a entrada e saída dos alunos. E nestas ações conta com o apoio da Polícia Militar.
“Na segunda-feira, a Guarda Civil Municipal de Linhares estará presente na unidade de ensino no turno matutino, horário que leciona a professora, para reforçar a segurança dos alunos e funcionários”, promete a nota da prefeitura.

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